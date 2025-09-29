Zrečan Tim Gošnjak državni prvak v srednjem triatlonu



Po dveh zmagah na triatlonih na polni razdalji se Tim Gošnjak veseli novega uspeha. Včeraj je v Zadru na ‘polovičnem triatlonu’ (1,9 km plavanja, 90 km kolesarjenja, 21,1 km teka) s časom 3 ure, 52 minut in 29 sekund absolutno zasedel tretje mesto. Hitrejša od Zrečana, ki je sicer postavil najboljši čas kolesarskega dela, sta bila le Hrvat Silvije Tomac (3:50:24) in Čeh Jan Volar (3:51:48). Je pa Gošnjak s tem postal še slovenski državni prvak v srednjem triatlonu. Drugouvrščeni Klemen Šuligoj je za njim zaostal za skoraj 14 minut (4:06:12). (Jure Mernik)