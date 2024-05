Zrečan Rolando Kropej najboljši vojak minulega leta

Slovenska vojska vsako leto razglasi najboljšega vojaka za minulo leto. Prestižen naziv za leto 2023 si je prislužil desetnik Rolando Kropej iz Zreč, ki službuje v celjski vojašnici, v 2. pehotni četi 20. pehotnega polka Slovenske vojske.

32-letni Rolando Kropej je za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla povedal, da je na osvojeni naziv ponosen, zlasti zato, ker so nadrejeni prepoznali in nagradili delo, ki ga v Slovenski vojski opravlja že več kot desetletje. »Gre za potrditev mojega dosedanjega dela v vojski,« pravi desetnik Kropej, ki je vojak od decembra leta 2013.

»Poklic vojaka me je pritegnil, ker je to delo zelo dinamično in raznoliko. Dan skorajda ni enak dnevu, enkrat si na misiji, drugič na terenu, tretjič na straži … Delo je zanimivo in polno sprememb,« je povedal med drugim.

Daljši prispevek o naj vojaku minulega leta bo ta četrtek objavljen v tiskanih NOVICAH. (NK, Foto:Slovenska vojska/ Borut Cirnski, Zvone Vrankar, Rajko Petek in Luka Mitrović)