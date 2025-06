Zrečan Matic Lamut v najboljši peterki sezone

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je pred kratkim objavila najboljšo peterko ligaških članskih tekmovanj pod njenim okriljem za sezono 2024/2025. Sestavili so jo iz ene igralke iz 1. slovenske lige za ženske ter po enega predstavnika in štirih moških lig. V drugoligaški druščini je izstopal Matic Lamut. Zrečan je sezono končal s povprečnim statističnim indeksom 31,6. Njegov Slovan je sicer po obračunu s Celjem obstal v polfinalu 2. slovenske lige. Lamuta so od oktobra do decembra trikrat uvrstili tudi v peterko meseca. Skupaj je v minuli sezoni nastopil na 23 ligaških tekmah. V povprečju je igral slabih 34 minut, dosegal 19,3 točke ter zbral 12,2 skoka in 5,1 podaje.

Poleg Lamuta so v peterki sezone še: Thayna Silva (Cinkarna Celje, 1. SKL za ženske), Alen Malovčić (Gorenjska gradbena družba Šenčur, Liga OTP banka), Urban Bukovič (Elektra, 3. SKL za moške), Nejc Tevžič (Vrtine Palir Prebold, 4. SKL za moške). (Jure Mernik)

Foto: Rok Veber