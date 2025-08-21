Zrečan Blaž Kramer ima nov klub



Nogometaš Blaž Kramer se iz Turčije seli v Savdsko Arabijo. Občasni slovenski reprezentant bo kariero nadaljeval pri ekipi Al Okhdood, ki je prejšnjo sezono v 18-članski savdski prvi ligi končal na 15. mestu in se za eno točko izognil izpadu v drugo ligo (Division 1). Arabci naj bi za enoletno posojo turškemu prvoligašu Konyaspor plačali približno 700.000 evrov.

Zrečan je v Konyaspor šel konec leta 2024 iz varšavske Legie. Pred tem je igral tudi za FC Zürich, drugo ekipo nemškega Wolfsburga, Aluminij in celjski Šampion.

Foto: Facebook, Konyaspor