Znova so se zbrale zreške odbojkarice

Prva oziroma članska ekipa Odbojkarskega kluba Weiler Volley Zreče je pred dnevi začela s pripravami na novo tekmovalno sezono 2023/2024. Zrečanke, ki so zadnjo sezono v 2. slovenski ligi – vzhod končale na četrtem mestu, so uvodne treninge opravile v športni dvorani v Slovenskih Konjicah.

Zreške odbojkarice bodo v članski konkurenci tudi v naslednji sezoni igrale v slovenski drugoligaški konkurenci. Na vzhodu se bodo merile z ekipami: Slovenska Bistrica, Kajuh Šoštanj, KLS Ljubno, Turbina, Nova KBM Branik II, Murania Lendava in ŽOK Sobota. Ligaško tekmovanje se bo za drugoligašice začelo 14. oktobra. (J. M.)

Foto: Tomaž Kušar

