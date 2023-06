Znojenje – naš zaveznik ali nadloga?

Potenje izzovejo tudi nekatera živila, predvsem ostre začimbe.

Da je znojenje koristno, marsikdo pomisli predvsem ob povišani telesni temperaturi zaradi bolezni. Vendar je sposobnost znojenja za vzdrževanje primerne telesne temperature nujna tudi, ko smo popolnoma zdravi. Znoj na koži izhlapeva, s čimer porablja toploto in telo se ohlaja, kar je še posebej pomembno ob telesnem naporu ali v vročih poletnih dneh.

Človeško telo ima več milijonov žlez znojnic. Največ jih je pod pazduho, na dlaneh, v področju spolovil in na stopalih. Na teh področjih je znojenje najbolj izrazito in tudi najbolj opazno. Včasih lahko postane moteče, še posebej, kadar je prekomerno ali kadar povzroči velike znojne madeže na oblačilih ali neprijeten vonj.

Vedno na čisto kožo

Svež znoj nima izrazitega vonja. Neprijetne vonjave se pojavijo šele, ko na koži prisotne bakterije začno presnavljati snovi, ki se nahajajo v znoju. Da se jim izognemo, lahko zaviramo znojenje ali pa uporabljamo dezodorante, ki preprečijo neprijeten vonj. Pomembno je, da ohranjamo dobro higieno in da dezodorant vedno nanesemo na čisto kožo.

Vzroki za povečano znojenje so lahko različni. Poleg povišane telesne temperature zaradi bolezni, telesne aktivnosti ali visokih okoljskih temperatur so lahko dejavniki tudi psihološki (npr. stres, bojazni ali tesnoba). Vzrok so lahko hormonske spremembe, nekatere bolezni ali zdravila. Izzovejo ga lahko tudi živila, predvsem ostre začimbe. Zato je pomembno, da razmislimo o možnih vzrokih in morda skupaj z zdravnikom ali farmacevtom poiščemo ustrezne rešitve, jemo manj začinjeno hrano, se naučimo sprostitvenih tehnik, nosimo zračna oblačila …