Znano je, kako bo videti novo kopališče v Rogaški Slatini

V Rogaški Slatini so izbrali idejno rešitev za izgradnjo novega kopališča.

Pripravili so jo v podjetju Navor, kjer se zdaj lotevajo še izdelave projektne dokumentacije. Kot je znano, je lokacija novega kopališča predvidena zahodno od Športnega centra Rogaška Slatina. Predvidena je izgradnja treh bazenov: največji bo meril 20 x 25 metrov, manjši 8 x 8 metrov, predviden je še čofotalnik za otroke. Izgradili bodo pritlično kopališko stavbo z garderobno–sanitarnimi prostori in prostori za zaposlene ter tehniko.

Vrednost pogodbe za pripravo celotne projektne dokumentacije, ki so jo že podpisali, znaša 149.000 eurov brez davka. (NK; Vir grafik: gradivo za sejo OS, rogaska-slatina.si)