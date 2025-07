Znani nominiranci za pesniško nagrado Fanny Haussmann

Ta teden so razglasili nominirance za pesniško nagrado Fanny Haussmann.

Zavod za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec je namreč že osmo leto zapored razpisal omenjen pesniški natečaj, poimenovano po domnevno prvi slovenski pesnici, ki je živela v prvi polovici 19. stoletja, krajši čas tudi v dvorcu Novo Celje pri Žalcu.

Rekordno število prijavljenih

»Letošnje leto beležimo rekordno število prejetih prispevkov, saj je na natečaj prispelo kar 75 ciklusov pesmi, kar je 12 več kot lani. Že več let zapored beležimo porast prijav na pesniški natečaj, kar pomeni, da je pesniška nagrada postala izjemno prepoznavna in pomembna v pesniških krogih. Na natečaj se prijavljajo avtorji iz vse Slovenije,« je pojasnila Nastija Močnik iz ZKŠT Žalec.

Kdo so letošnji nominiranci?

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo slovenistki Lidija Koceli in Marija Končina, pesnik in literarni kritik dr. Zoran Pevec ter lanski prejemnik pesniške nagrade Jurij Hudolin, je odločila, da zaradi kakovostnega nabora pesniških ciklusov za nagrado v prvem krogu nominira 10 sodelujočih. To so: Davorin Lenko, Lidija Golc, Marija Kisilak, Sonja Votolen, Lucija Stupica, Ana Kumperger, Glorjana Veber, Jana Kolarič, Franci Novak in Tanja Matijašević.

Žirija bo konec avgusta odločila o izboru petih nominirank in nominirancev, nagrajenko oziroma nagrajenca pa bo razglasila na podelitvi v Dvorcu Novo Celje v četrtek, 2. oktobra 2025, ob 19. uri. Nagrajenec/-ka bo prejel/-a nagrado v višini 1.500 EUR, ki jo podeljuje Občina Žalec. Nagrada se je v primerjavi z lanskim letom zvišala za 500 EUR.

Na dogodku bo ZKŠT Žalec predstavil tudi novo številko revije za književnost in kulturo VPOGLED, ki letos praznuje 20. obletnico izida prve številke. (MH)