Znani Celjani navdušeni nad modnim vrtincem

Dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko so na modno pisto postavili lastne kreacije trendovskih oblačil in frizur. Revijo Modni vrtinec pod celjskimi zvezdami je pripravilo približno 50 mladih, večinoma zaključnih letnikov, ki so z javno predstavitvijo hkrati odkljukali tudi del pogojev za poklicno maturo. Dijake zdaj čaka opravljanje poklicne mature, po njej pa jih številni delodajalci, ki so navdušeni nad videnim, že nestrpno pričakujejo na delovnih mestih. Foto: MAGični spomini.

