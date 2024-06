Znani Celjani kuhali jedi s poti Alme Karlin

Prvo junijsko soboto je na Mestni tržnici Celje potekal tradicionalni dobrodelni dogodek Znani Celjani kuhajo, ki ga je že peto leto zapored organiziral Lions klub Celje Mozaik.

Letošnja tema kuhanja je bila: Jedi na poti Alme Karlin. Obiskovalcem so tokrat pripravili Almin krožnik, caponaddo, pad thai in dalmatinske ribje namaze. Obiskovalci so z navdušenjem poskusili dobrote in tudi donirali dobrodelne prispevke, ki jih bodo članice kluba tokrat namenile štipendiranju otrok iz socialno šibkih družin.