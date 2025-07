Zmrznjeni poletni mafini

Sestavine:

170 g pravega grškega jogurta

4 žlice mleka

3 žlice medu

1 vrečka vaniljevega sladkorja

1 pest borovnic

1 pest malin

0,25 kivija

0,25 nektarine

Priprava

1. korak:

V štiri vdolbinice pekača za mafine vstavimo papirčke. Kivi olupimo in narežemo na manjše

koščke, nektarino prav tako narežemo na manjše koščke.

2. korak:

Zmešamo jogurt, mleko, med in vaniljev sladkor. V vsak papirček damo po eno žlico jogurta, vanj vtisnemo različne koščke sadja, prekrijemo z drugo žlico jogurta, nato pa poljubno okrasimo.

3. korak:

Mafine damo v zamrzovalnik za vsaj dve uri. Postržemo jih na krožničkih in priložimo desertne žličke.

Osvežilna sladica za vroče poletne dni.