Zmajčkova vesela nedelja v Kozjem pričarala čudovito družinsko popoldne

Zmajčkova vesela nedelja v Kozjem je z zanimivim triurnim dogajanjem včeraj poskrbela za zabavno družinsko popoldne.

Številne družine od blizu in daleč so nedeljsko popoldne preživele v Kozjem, saj so v Večnamenskem centru Kozje pripravili že drugo Zmajčkovov veselo nedeljo. Uživali so tako otroci kot njihovi starši in stari starši.

Pripravili so napihljiva igrala, ustvarjalne delavnice, športni poligon, dogajanje sta popestrili buča Debeluča iz Gledališča Pravljičarna s predstavo in Natalija Verboten s krajšim koncertom, zanimiva ponudba za male in velike obiskovalce je bila na stojnicah z lokalnimi ponudniki, za precenečenje pa je s čarovniško in pevsko točko poskrbel Mario Pešić.

Županja Kozjega Milenca Krajnc je razglasila tudi dobirnika glavne nagrade v nagradni igri Radia Rogla: zimske mini počitnice na Gradu Podsreda je prejela Janja Podbregar in njena družina z Vranskega.

Prireditev so znova pripravili pri Rogaških novicah in Radiu Rogla v sodelovanju z Občino Kozje in številnimi pokrovitelji.

Daljša reportaža z druge Zmajčkove vesele nedelje bo objavljena v Rogaških novicah.

(NK)