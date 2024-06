Zmagovalka evropskih volitev v bistriškem okraju je SDS

Če bi volitve odločil bistriški volilni okraj, bi bila SDS še bolj prepričljiva zmagovalka evropskih volitev. Več kot 40 odstotkov volivcev ji je naklonjenih! Pri vseh štirih referendumskih vprašanjih smo se prav tako večinsko izrekli ZA.

Zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji je SDS, ki je s 30,65 odstotka glasov osvojila štiri poslanske mandate. Gibanju Svoboda sta pripadla dva mandata (22,15 odstotka glasov), po enega pa so osvojili v Vesni (10,53), SD (7,72) in NSi (7,66), kažejo neuradni izidi Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah. V Evropski parlament so bili z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda pa Irena Joveva in Marjan Šarec. Z liste Vesne je bil v Evropski parlament izvoljen Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec, z liste NSi pa Matej Tonin. Vsi so bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi.

Ostale stranke in liste, ki so nastopile na volitvah, na nedeljskem glasovanju niso osvojile sedežev v Evropskem parlamentu (SLS je prejela 7,23 odstotka glasov, Levica 4,75 odstotka, Resni.ca 3,97 odstotka, DeSUS in Dobra država 2,21 odstotka, Zeleni Slovenije 1,59 odstotka ter Nič od tega 1,53 odstotka).

Evropskih volitev se je po preštetih 99,09 odstotka glasovnic udeležilo 40,99 odstotka volilnih upravičencev, kar je največ doslej.

Kako na Bistriškem?

V Volilnem okraju Slovenska Bistrica je bila udeležba za odstotek nižja kot sicer v Sloveniji (39,97-odstotna). Prepričljivo največ glasov je dobila SDS, skoraj 41 odstotkov, na drugem mestu Svoboda z 19,58, nato sledi NSi z 8 odstotki in SLS s 7 odstotki. Vesna je dobila 6,72 odstotka SD 6,58 in nato Resni.ca 4,12.

Posvetovalni referendumi 4 x ZA

Odločali smo se tudi na posvetovalnih referendumih: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje. Pri pri vseh štirih referendumskih vprašanjih smo se večinsko izrekli ZA.