Zmagovalci projekta Finančna zvezda prihajajo bistriške Srednje šole

Iz Srednje šole Slovenska Bistrica prihaja novica o uspehu njihovih dijakov:

“V petek, 21. marca 2025, se je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani odvil velik finale projekta Finančna zvezda, ki ga je organizirala revija Finance. Skozi celoten projekt so se mladi na spletnih predavanjih seznanili z naložbami, digitalnimi plačili, s kibernetsko varnostjo, z blockchainom in novimi plačilnimi tehnologijami. Teoretično znanje so nato preizkusili v realnih situacijah. Sodelujoče skupine so se najprej pomerile v treh krogih borzne igre, kjer so napovedovali gibanja na kapitalskih trgih, nato pa še na spletnem testu.

Srednjo šolo Slovenska Bistrica sta zastopali dve ekipi, in sicer ekipa Pametnjakoviči s člani Blažem Brumcem, Evo Erjavc in Sanjo Horjak Lebar iz 4. č, ki je zasedla odlično peto mesto, ter ekipa Asi v zasedbi Oskarja Lozinška iz 2. a ter Gala Tajherja in Vita Fartka iz 2. č. Slednja si je z uvrstitvijo v finale najboljših štirih priborila možnost dodatne predstavitve. Z izjemno interaktivno projektno nalogo na temo digitalnih plačil in kibernetske varnosti so prepričali tako občinstvo kot tudi člane komisije in osvojili prvo mesto, ki jim je kot nagrado med drugim prineslo tudi tridnevni obisk italijanske finančne prestolnice Milana. Njihova mentorica je Andreja Šulek.”