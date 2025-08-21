Prejšnji teden so se na terasi MC kavarne v Žalcu s svojo avtorsko glasbo pomerile štiri glasbene skupine, ki so se prerinile do finala glasbenega natečaja, ki ga že dolga leta organizira Študentski klub Žalec, Stresi oder. V tokratnem finalu so nastopili ljubljanski rockerji Alter Ace, celjski Slow Monkey, alternativni rockerji Petrichor ter The Dune iz Laškega, zmago pa so domov odnesli Celjani. Ti so s tem dobili priložnost nastopiti na glavnem odru Žalske noči mladih, ki bo potekala prvi vikend v septembru. Foto: Študentski klub Žalec.