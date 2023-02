Zmage s Celjske koče v Maribor, ZDA in na Slovaško

Smučarski klub Celje je ta konec tedna na Celjski koči izpeljal štiri slalome kategorije FIS. V obeh konkurencah je skupaj nastopilo blizu sto smučark in smučarjev, nekaj več moških kot žensk. Zmage so si zagotovili Mariborčan Klemen Kosi, Američan Rowen Ainslie, ter Slovakinji Sophia Polak in Zuzana Jakubcova. Od članov domačega kluba sta si najboljši uvrstitvi prismučala Alen Hriberšek (12. mesto v nedeljo) in Lana Pušnik (9. mesto v nedeljo). (Jure Mernik)

Foto: Facebook Smučarski klub Celje

