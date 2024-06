V Kamniku je potekalo srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije. Od tam so se članice in člani iz Celja vrnili z zlatim priznanjem. Škratovo lutkovno gledališče Celje je namreč priznanje prejelo za lutkovno predstavo Tri peresa. Predstavo je režirala Mateja Šušteršič, njeno delo pa so tudi čudovite lutke, ki so prava paša za oči. Škratje se bodo to soboto predstavili tudi pri Vodnem stolpu s predstavo Alma. Foto: Društvo Škratovo lutkovno gledališče Celje.