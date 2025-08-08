ZLATI GRIČ Pripravljajo se na velik naložbeni cikel v konjiških Škalcah

Novi lastniki želijo vlagati v namestitvene zmogljivosti in krepiti razvoj vinskega turizma.

Pred štirimi leti je konjiški Zlati grič prevzelo češko investicijsko podjetje Fidurock, ki v ‘slovenski Toskani’, kot nekateri pravijo Škalcam, vidi predvsem možnosti za razvoj vinskega turizma.

Tega na Zlatem griču počasi gradijo zadnjih šestnajst let, odkar so se preselili v sodobno klet pod škalske vinograde. Z novimi lastniki pa so prišli tudi konkretnejši načrti za dodatne namestitvene zmogljivosti.

50 novih sob

Na različnih lokacijah Zlatega griča oziroma v njihovih obstoječih objektih na območju Škalc bi radi uredili približno 50 novih sob. Načrtujejo, da bodo v skladu s spomeniškimi smernicami obnovili in preuredili Apotekarjevo oziroma ‘Pivčevo hišo’, Balantovo oziroma Wallandovo hišo, Vinogradniški dvorec in Vilo Križničevo (pri golf igrišču). Restavracijo, to je stavbo obstoječe Gostilne Grič, ki ni spomeniško zaščitena, bodo verjetno podrli in izgradili novo. Podrobnejših načrtov ali vizualnih podob novih oziroma obnovljenih objektov v tej fazi postopka na Zlatem griču še ne izdajajo.

Projekt je pripravljen, konjiška Občina je maja izdala sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja dovoljenj, sam postopek pa je precej zapleten, saj so Škalce pred novimi pozidavami zaščitene z občinskim odlokom, stavbe, ki jih nameravajo urediti, pa so pod spomeniškim varstvom.

Obnavljajo tudi vinograde

Zadnja leta na Zlatem griču obnavljajo tudi vinograde, ki so bili zasajeni v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Doslej so na novo zasadili približno 20 od 70 hektarjev, tam dva ali tri hektarje letno, tudi s pomočjo državni subvencij.

»Ostajamo pri klasičnih sortah, po katerem je naše področje poznano, torej renski rizling, pinoti. Pri tem popravljamo tudi razmerje med sortami, s čimer tudi sledimo času in sodobnim okusom,« pravi enolog v tej kleti Sašo Topolšek.

