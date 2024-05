Vinska klet Zlati grič, ki jo najdete med slikovitimi škalskimi vinogradi v Slovenskih Konjicah, jutri odpira svoja vrata za vse obiskovalce. Ob 14. uri bodo popestrili petkovo dogajanje z vinskimi in kulinaričnimi degustacijami, seveda bo za dobro vzdušje skrbela tudi primerna glasba. Dogodek bo zanimiv tudi zaradi številnih ogledov aktualne vinske kleti Zlatega griča, ki letos praznuje 15. obletnico, zato bodo lahko obiskovalci dneva odprtih vrat dobili tudi 15 % popust na celotno ponudbo Zlatega griča. Tudi zato sta se v Dobrem jutru Radia Rogla oglasila enolog Sašo Topolšek in odgovorna za turizem na Zlatem griču Katarina Furman, Iztok in Peter pa sta jima seveda pripravila tudi poseben izziv.