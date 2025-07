Zlata maturanta konjiške gimnazije: »Znanje je danes pomemba vrlina«

Žiga Juhart in Dominik Plohl, letošnja zlata maturanta Gimnazije Slovenske Konjice, bosta šolanje nadaljevala na medicinski in filozofski fakulteti.

Najprej čestitke za odlično opravljeno maturo. Kaj je bilo pri tej preizkušnji za vas najtežje?

Žiga: Iskreno vam hvala! Zame je bil največji izziv vedeti, kdaj se dejansko začeti učiti za maturo. O maturi smo se pogovarjali že ob začetku šolskega leta, vendar se mi je zdelo, da se je prvi izpit pojavil nenadoma. Naučil sem se, da smo vso snov za maturo obdelali skozi šolsko leto, tako da priprave za maturo niso trajale tako dolgo, kot sem si mislil.

Dominik: Najtežje je bilo najti predvsem motivacijo in vztrajnost za učenje.

Kaj je bilo ključno za vaš uspeh na maturi?

Dominik: Najbolj ključna je bila predvsem podpora profesorjev, ki so nas vodili, ter vztrajnost.

Žiga: Zdi se mi, da je mojemu uspehu najbolj pripomogel moj odnos do šolskega dela. Že od malega sem se naučil sproti delati nalogo in pravočasno učiti za ocenjevanja, kar sem obdržal do konca gimnazije.

Se vam zdi, da se v naši družbi odličnost v znanju danes dovolj ceni?

Žiga: Menim, da je znanje danes pomemba vrlina. Vsi moji sošolci poznajo vrednost znanja ter so trdo garali, da so na maturi lahko dali vse od sebe. Obenem pa se mi zdi, da znanje igra pomembno vlogo v vsakem življenju, naj bo to praktično znanje ali znanje o odnosu z ljudmi. Vsakemu je na srce pisano drugačno znanje, ki je enako pomembno ter tudi cenjeno.

Dominik: Menim, da je znanje v današnji družbi zelo različno cenjeno glede na kroge ljudi, ki nas obdajajo. Nekateri ga cenijo bolj, nekateri pa manj.

Celoten pogovor je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Matej Nareks