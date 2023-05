Živel 1. maj! 1 od 3

Zveza svobodnih sindikatov Slovenija, Območna organizacija ZSSS Savinjska, kresovanja letos ni pripravila, so pa na praznik dela, 1. maja, organizirali shod oz. proslavo na Celjski koči.

Za zabavo sta skrbela ansambel Aplavz in pihalna godba, v uradnem delu programa pa so zbrane nagovorili Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, Matija Kovač, župan Mestne občine Celje, in Mojca Stropnik, sekretarka območne ZSSS.