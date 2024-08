Živahno v Mozirskem gaju

Poleti je Mozirski gaj zelo lepo razcveten, razcvetene gredice pa dopolnjujejo lepa drevesa in grmovnice, zgodovinski objekti ter številni potočki in ribniki, zaradi česar je sprehod po parku nekoliko hladnejši in mnogo prijetnejši. A to poletje se v Mozirskem gaju tudi marsikaj dogaja.

Po tem, ko so pred nedavnim gostili prvi EM festival, so minuli vikend pripravili pravo poslastico za ljubitelje avtomobilov – veliko razstavo Mustangov.

Pestro do konca poletja

10. avgusta bodo v vodna telesa skupaj vrgli Bokashi kepe – kepe iz mikroorganizmov, ki so jih skupaj naredili na EM festivalu in bodo pomagale od poplav še vedno nekoliko osiromašenim vodnim telesom, ki obkrožajo park. V Mozirskem gaju tudi letos poteka foto natečaj za Pony kolo, ki ga organizirajo skupaj s podjetjem Turna. Znotraj parka pogosto potekajo dodatne aktivnosti, kot so zvočne in drevesne kopeli.

Od 15. do 18. avgusta pa bo v Mozirskem gaju potekala tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja.

»Tudi letos jo organiziramo skupaj z dolgoletnimi partnerji, Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo, in zagotovo bo tudi tokrat nekaj posebnega, zato vas že danes vabimo, da se nam takrat pridružite. Sprehod po Mozirskem gaju pa je zanimiv in lep vsak dan, v vsakem vremenu, zato vabljeni, da nas obiščete od ponedeljka do nedelje od 9. do 19. ure,« še pojasnjujejo v Mozirskem gaju.

Z vami delimo tudi nekaj foto utrinkov iz prečudovitega Mozirskega gaja.