Vsako soboto in nedeljo v juliju in avgustu na Starem gradu poteka program, ki obiskovalce popelje v grajski utrip srednjeveškega življenja. Minuli vikend so program pripravili člani srednjeveškega društva Vitezi Šaleške doline. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.

SRednjeveški grad na Starem gradu Celje 1 od 3