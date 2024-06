Živ Žav v Sl. Konjicah: slovo mini maturantov

Včeraj so se v Slovenskih Konjicah od vrtca poslovili mini maturantje. Slovo najstarejših vrtčevskih otrok je potekalo na prav poseben način.

Naši najmlajši so se popoldne zbrali na trgu v Slovenskih Konjicah. S ponosom so na glave poveznili maturantske čepice in se sprehodili do parka, kjer so jih čakale palačinke in limonada. Njihovo slovo sta z besedami zaokrožila tudi ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice in podžupan Občine Slovenske Konjice. Prireditev je povezoval radijec in moderator Iztok Kranjc.

1 od 10

Tako imenovan Živ Žav je v center Slovenskih Konjic privabil množico ljudi; ne le otroke iz vseh enot Vrtca Slovenske Konjice, temveč tudi njihove starše, babice, dedke, tete in strice.