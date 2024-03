Zimske počitnice tudi brez snega polne dogajanja

Zimske počitnice brez snega?! So to sploh počitnice?! Vsekakor! Res je, da bi sneg otrokom in mladim polepšal počitniške dni, a v Celju so bili ti tudi brez snežne odeje zelo pestri. Na voljo so bile številne brezplačne športne aktivnosti, različne aktivnosti so organizirali tudi v številnih drugih celjskih ustanovah.

Otroci in mladi iz Celja so zadnji februarski teden lahko izbirali kar med petimi različnimi športnimi aktivnostmi, katerih so se lahko udeležili brezplačno. Lahko so drsali, kegljali, igrali namizni tenis in badminton ter se preizkusili v športnem plezanju. Želja po zdravem duhu v zdravem telesu, predvsem pa po popestritvi počitniških dni, je številne mlade tako popeljala na različne športne poligone v celjski občini. To pa ni bilo edino, kar jim je bilo na voljo.

Veliko se je dogajalo v obeh muzejih, tudi v Celjskem mladinskem centru. Ljudska univerza Celje je vabila na počitniško varstvo. Tudi v Tehnoparku so pripravili širok nabor aktivnosti. Več o tem, kaj vse so mladi in otroci počeli na teh lokacijah lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, mi pa z vami delimo nekaj fotografij.