ZIMSKE POČITNICE: Smučišča ali tropski kraji?

17.–21. februar. Čas zimskih počitnic za vzhodno Slovenijo, prihodnji teden bodo počitnikovali še učenci preostalega dela države.

Potovanja. Ta so v primerjavi z lanskim letom dražja tudi za do 10 odstotkov, kljub temu pa je skoraj za petino več rezervacij.

V ponedeljek so se za učence vzhodne Slovenije, torej tudi za celjske osnovno- in srednješolce, začele enotedenske zimske počitnice. 24. februarja bodo počitnice začeli še učenci zahodnega dela države in Ljubljane. Učenci so vključno z obema koncema tedna, ki oklepata počitnice, prosti devet dni, kar je odlična priložnost za daljši oddih od šolskih obveznosti. Veliko staršev si v tem času prav tako uredi vsaj nekaj prostih dni, da lahko družina preživi skupaj več časa, za kar med šolskimi dnevi pogosto zmanjka priložnosti.

Ponudba dražja, rezervacij več

Na račun inflacije so turistični ponudniki podražili svoje storitve. Aranžmaji turističnih agencij so dražji za do 10 odstotkov. Kljub temu pa agencije beležijo višje povpraševanje v primerjavi z lanskimi zimskimi počitnicami, in sicer tudi do 20-odstotni porast.

Doma in na smučiščih

Zimske počitnice velika večina preživi doma in v samoorganizaciji opravi kakšen krajši izlet, obisk bližnjega smučišča ali term. Družine so tudi preko agencij rezervirale enodnevne izlete – denimo v Gardaland, na Dunaj, v Benetke, Cinque Terre, Toskano in Budimpešto. Je pa odločitev za takšne izlete navadno vezana tudi na vreme, zato zanimanje naraste ob prvomajskih praznikih. Med tistimi, ki so se odločili za potovanja, je večina izbrala smučišča. Velikokrat izberejo tudi obmorske kraje v Sloveniji in na Hrvaškem, zlasti hotele z wellness ponudbo. Prav zaradi bazenov so med družinami popularne tudi terme.

Eksotika za globlji žep

Hladnejši dnevi tiste z višjim proračunom zvabijo tudi na eksotične destinacije, torej v toplejše kraje. Med najbolj priljubljenimi sanjskimi destinacijami celjskih potnikov Turistična agencija Palma izpostavlja Maldive, Sejšele in Dominikansko republiko. »Beležimo kar veliko rezervacij na celjskem območju, tako za krajše izlete kot za daljša potovanja, smučarski oddih in pa tudi za daljša potovanja po svetu ter počitnice na sanjskih destinacijah,« so nam sporočili. Konkretnih številk do zaključka redakcije nismo prejeli. Ob tem dodajamo, da se ostale turistične agencije na naša pisna vprašanja in telefonske klice niso odzvale.

Top tri: Dubaj, Egipt, Kanarski otoki

Potniki, ki so rezervirali zimske počitnice pri Palmi, so v največjem deležu izbrali toplejše destinacije, sledijo krajši oddihi po Evropi, smučanje, slovenske terme in bližnja Istra. »Med popularnejšimi destinacijami so krajša in daljša raziskovanja številnih evropskih držav, Egipta, Dubaja in ostalih Emiratov, Maroka, Istanbula, ne pozabimo tudi na Avstralijo in Novo Zelandijo, Tajsko, Vietnam in Kambodžo, Filipine, številne države v srednji in južni Ameriki – Mehiko, Kostariko, Panamo, Kubo, Argentino, Čile ipd.,« nam v odgovoru na vprašanje o najbolj priljubljenih destinacijah med celjskimi popotniki svojo ponudbo naštejejo v Palmi. Med tremi najbolj priljubljenimi destinacijami naj bi bili Dubaj, Egipt in Kanarski otoki.

Več o tem ali še vedno lahko računamo na »last minute« ponudbo ter o tem, na kaj moramo biti pozorni pri zimskih počitnicah na smučiščih, pa preberite v aktualnem Celjanu, ki je ravno danes prišel na prodajna mesta.