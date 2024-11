Zimska služba pripravljena na morebiten sneg

VOC Celje. Skrbijo za 1.940 kilometrov cest na Celjskem in Koroškem.

Delavci zimske službe so na morebitne zimske razmere pripravljeni. Tako vsaj zatrjujejo v podjetju VOC Celje, ki zimsko službo na državnih cestah opravlja pod okriljem Direkcije RS za infrastrukturo.

»Debelina snega na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah, glavnih mestnih cestah in regionalnih cestah debelina snega zaradi posebnega protokola ob pluženju ne presega 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov. V primeru napovedane poledice izvajamo posipanje na vseh površinah. VOC posebej poudarja, da je za učinkovito izvajanje zimske službe izjemnega pomena sodelovanje in razumevanje vseh udeležencev v prometu, ki morajo imeti ustrezno zimsko opremo«, pojasnjujejo na VOC-u.

Kdaj gredo na teren?

Skupno skrbijo za dobrih 1.940 kilometrov državnih in občinskih cest v celjski in koroški regiji. »Zimsko vzdrževanje površin poteka v skladu s pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest, ki jih izvajalec zimske službe vedno redno pregleduje. Vozniki plužnih vozil se odpravijo na ceste takoj, ko je na njih dovolj snega za uporabo pluga. Odstranjevanje snega v skladu s pravilnikom poteka tako, da v I. in II. prednostnem razredu debelina snega ne presega 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov. Zato moramo s pluženjem začeti toliko prej, da ob zaključku obhoda vozila navedene količine niso presežene. Na ta način moramo prevoznost vzdrževati med 5. in 22. uro, izven tega časa so dovoljeni prometni zastoji do 2 uri,« pojasnjujejo v VOC-u.

»Kljub vsem naporom v času zelo močnega in obilnega sneženja ne moremo zagotavljati t. i. črne ceste, zato voznike pozivamo k strpnosti, prilagoditvi vožnje in spremljanju informacij o stanju na cestah,« še pojasnjujejo v VOC-u. Več o tem pa v aktualnem Celjanu, ki vas od danes čaka na prodajnih mestih.