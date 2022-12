V dneh, ko so večeri in noči med najdaljšimi v letu, nam še kako prija dobra družba in krajšanje časa ob dobri glasbi. Obojega so bili deležni številni obiskovalci kar dveh koncertov, ki jih je pripravila Glasbena šola Celje. Oba večera so pred nabito polno veliko dvorano Celjskega doma učenke in učenci izvedli glasbeno-plesno predstavo z naslovom Zimska pravljica.

Oglas