ŽIČKA KARTUZIJA Majda in Katja Temnik predstavili novo linijo izdelkov iz kartuzijanskih zelišč

Majda in Katja Temnik, uradni skrbnici kartuzijanskega zeliščnega vrta, sta sinoči v Žički kartuziji predstavili novo butično linijo izdelkov, pripravljenih izključno iz kartuzijanskih zelišč.

Majda in Katja Temnik iz Žič sta zadnja štiri leta uradni skrbnici zeliščnega vrta Zajcklošter, ki se razprostira pred vhodom v Žičko kartuzijo. Njuni izdelki z Zeliščnega vrta in kmetije Majnika v Žičah so že poznani, zdaj pa sta predstavili novo linijo butičnih izdelkov iz zelišč, ki uspevajo izključno na kartuzijanskem vrtu. Poimenovali sta jih Zajcklošter.

Vodja TIC Slovenske Konjice Tjaša Kangler je v uvodnem nagovoru med drugim dejala, da sta Majda in Katja, ko sta prevzeli upravljanje zeliščnega vrta, vrt uredili in zasadili po smernicah spomeniškega varstva. Do letošnjega aprila sta iz zelišč, ki rasejo pred Žičko kartuzijo, pripravili šentjanževo olje, kapljice zlate rozge in žajbljev hidrolat, v prihodnjih tednih in mesecih pa načrtujeta še veliko drugih pripravkov iz sezonskih kartuzijanskih zelišč. Majda Temnik je povedala, da jih na vrtu rase več kot 20 vrst, od rmana in pljučnika do materine dušice in žajblja. Katja Temnik je zbranim podrobneje predstavila grafično podobo nove linije izdelkov, ki so jo snovali zadnje leto dni in izhaja iz originalnih rokopisov iz Žičke kartuzije.

Sinočnji kulturno-družabni dogodek je obogatil koncert sakralne glasbe pevskega zbora ArtVoices Glasbene šole Grosuplje. Ob koncu so zbrani uživali še v kulinaričnih mojstrovinah kuharskega mojstra Urbana Skrta.

Več in podrobneje o tem pa naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE. (NK)