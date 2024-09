Žiče: prenovljeno štorkljino gnezdo

V Žičah je stekla naravovarstvena akcija: zaradi poškodb starega gnezda štorkelj, so na Občini Slovenske Konjice in v Zavodu RS za varstvo narave, Območna enota Celje, uredili nov jeklen podstavek za gnezdo in vanj vrnili del vsebine starega gnezda. Akcija je lahko stekla prav zaradi pozornih krajanov, ki so propadajoče gnezdo opazili in o tem obvestili strokovne inštitucije.

V Žičah je v letošnjih neurjih gnezdo bele štorklje utrpelo take poškodbe, da se je v veliki meri prevrnilo čez rob starega podstavka. Na srečo štorkelj se je to zgodilo dovolj pozno v poletju, da so mladiči že lahko poleteli z gnezda. Štorklje so v teh dneh že dobile nov jeklen podstavek, tako da bodo lahko v naslednjem letu hitro našle staro mesto za gnezdenje. Vrednost del je znašala 600 evrov.