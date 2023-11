Žiče: Maša v zahvalo za letnik

Konec oktobra so vinogradniki iz Žič, Draže vasi in Špitaliča v sodelovanju z Vinogradniško vinarskim društvom Slovenske Konjice organizirali tradicionalno vinogradniško mašo v zahvalo za letino, ki ni tako obilna, pa kljub temu hvale vredna. Pri maši je sodelovala in prisotne nagovorila aktualna Slovenska vinska kraljica Maja Pečarič, prisotne je nagovoril tudi vinogradnik in prvi legat celjske legature vinskih vitezov Jože Tominšek.



Več preberite v četrtkovi izdaji lokalnega časopisa NOVICE!