Žiče: 100 let Prostovoljnega gasilskega društva

Žiče se lahko pohvalijo s še vedno zelo aktivnim Prostovoljnim gasilskim društvom. Njegovi prostovoljci požrtvovalno pomagajo vsem, ki njihovo pomoč potrebujejo.

PGD Žiče šteje kar 120 predanih članov. Predsednik društva je Andrej Podkubovšek, poveljnik pa Vojko Vahter. Oba sta se udeležila prireditve ob dnevu civilne zaščite, kjer so člani PGD Žiče prejeli Srebrni znak za 100 let aktivnega delovanja društva. Svojo stoletnico bodo praznovali novembra.

Njihovo nenehno izobraževanje ter usposabljanje se kaže tudi na gasilskih tekmovanjih, ki se jih redno udeležujejo. Redno se uvrščajo na regijska tekmovanja, kjer dosegajo visoke uspehe.

Gasilci Žič so aktivirani pri vseh večjih ujmah in nesrečah. Tako so se lani odpravili na Kras, kjer so pomagali pri gašenju obsežnega požara. Aktivirani so ob primeru neurij s točo in ob večjih nalivih, ki so tudi v domačih krajih povzročili veliko škode. Odpravljali so posledice neurja, prekrivali razkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Posredovali so tudi ob udaru strel, ki so povzročile požare. Več kot 360 ur pa so preživeli na Savinjskem, kjer so poplave povzročile največ škode.

Največ intervencij so zabeležili v letih 2018 in 2022, ko so posredovali dvanajstkrat. Letos pa so to število že presegli – do zdaj so jih zabeležili že 25, pričakujejo pa jih še več.

V letu 2021 so kupili kombi GVM-1, ki je ena njihovih večjih investicij. Naslednje leto načrtujejo tudi menjavo črpalke v vozilu GVC 16/24, ki je stara že kar 40 let.

Ob stoletnici bodo investirali tudi v nakup novega prapora, ki predstavlja njihovo prostovoljno organizacijo. Ker jim bo vsaka finančna pomoč prišla prav, se bodo za pomoč obrnili tudi na sovaščane. V naslednjem mesecu bodo pobirali prostovoljne prispevke, ki jim bodo olajšali obnovo in nakup. (T. V.)

