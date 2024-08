Zgradili bodo novi igrišči

Novo. Teharje kmalu z novim otroškim igriščem, pri Dijaškem domu pa novo nogometno igrišče.

Po nedavni celoviti obnovi otroških igrišč v Mestnem parku Celje in na Brodarjevi ulici v Mestni četrti Dolgo polje so v teh dneh začeli z deli na otroškem in športnem igrišču v KS Teharje ter na Ljubljanski cesti pri Dijaškem domu, kjer bodo uredili novo nogometno igrišče.

»V KS Teharje bomo postavili nova otroška igrala, ob športnem igrišču pa tribune. Namestili bomo dvojno gugalnico, previsno gugalnico in kombinirano igralo – stolp s toboganom in plezalno mrežo. Pod igrali bomo namestili ustrezno varno podlago in na območje igrišča postavili tudi klopi. Pri izboru igral so sodelovali predstavniki krajevne skupnosti in krajani,« so pojasnili na Mestni občini Celje.

Ob športnem igrišču bodo uredili tribune za sedenje, izvedene bodo v dveh višinah in bodo služile kot oporni zid za nasutje na zgornjem nivoju, kjer je otroško igrišče. Uredili bodo tudi tlakovano povezovalno pot.

Vrednost obnove znaša skupaj dobrih 56 tisoč evrov, od tega bo KS Teharje prispevala 20 tisoč evrov.

Pri Dijaškem domu pa novo nogometno igrišče

Pri Dijaškem domu pa urejajo nogometno igrišče. Za podlago bo uporabljena umetna trava, okoli igrišča pa že postavljajo leseno ograjo. Na vzhodnem in zahodnem delu nogometnega igrišča bodo postavili gola in zaščitno mrežo. Dela izvaja Javno podjetje Zelenice, vrednost celotne naložbe je ocenjena na dobrih 33 tisoč evrov. Več o tem pa v aktualnem Celjanu.