Zgornjesavinjčan Erik Rosenstein evropski prvak ultramaratonskega kolesarjenja

Hrvaška maratonska preizkušnja Croultra je tudi po 462 prevoženih kilometrih na 12-urni etapi postregla s ciljnim šprintom. Erik se je s tremi kolesarji iz različnih držav pomeril v zadnjih kilometrih in jih uspel prehiteti. Že tako težko dirko je poleg močne konkurence otežila še huda vročina. Zmagovalec dirke Erik Rosenstein o zadovoljstvu z rezultatom pravi: Glede na zdravstvene izzive v mesecu februarju in marcu in zelo malo prevoženih kilometrih v tej sezoni se mi zdi rezultat še bollj neverjeten. Lahko rečem, da izkušnje v tem primeru res štejejo. Zahvala gre absolutno mojemu timu, ki mi nudi podporo ves čas dirke.

Njegova velika podpora je družina, ki ga spremlja na vseh dirkah. So njegova tako psihična kot fizična podpora. Skrbijo za njegovo hidracijo in prehrano, sin pa običajno ob progi, ko se kolesarji vozijo mimo, zaigra še na harmoniko.

JK, Foto: FB Erik Rosenstein