Zgornja Savinjska: Začela se je nova sezona v Mozirskem gaju

Mozirski gaj je minuli vikend ponovno odprl svoja vrata, z odprtjem pa se je začela tudi 47. razstava tulipanov.

Tulipani bodo potrebovali še nekaj dni, da se bodo dejansko razcveteli, a že danes tam cveti številno drugo pomladno cvetje, kot so narcise, hijacinte in mačehe, obiskovalce pa čaka tudi nekaj novosti. V park se je že vrnila znamka, skozi katero lahko ujamemo čudovit pogled na ikonično mavrico. Vrača se tudi zeleni tunel, ki bo spremenil svojo lokacijo. Gradijo ga namreč nasproti poročnega paviljona. V tej sezoni pa bo v vsej svoji preprosti razkošnosti zasijal tudi popolnoma prenovljeni zeliščni vrt. O tem Maja Horvat iz Mozirskega gaja.

Mozirski gaj tudi to sezono ostaja odprt vsak dan, tudi med prazniki in vikendi, med deveto in devetnajsto uro. (MH, Foto: Tanja Skok)