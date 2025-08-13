ZGORNJA SAVINJSKA Pijani voznik do smrti zbil 17-letnika

Nekaj pred polnočjo je na cesti med Gornjim gradom in Bočno prišlo do nove tragične prometne nesreče, ki je na cestah Celjskega zahtevala že dvajseto življenje letos.

Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti zbil 17-letnika, ki je s prijateljema hodil ob vozišču v smeri voznikove vožnje.

Povzročitelj, prijatelja, nato pa še policisti, so ponesrečenca oživljali, a je poškodbam podlegel na kraju.

Voznik je vozil pod vplivom alkohola, odredili so mu strokovni pregled, kazensko pa ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje.

PŠ