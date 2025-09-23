Zgornja Polskava dobila dva državna prvaka v footgolfu

Občina Slovenska Bistrica oz. Zgornja Polskava ima dva nova državna prvaka v footgolfu! Leon Šuntner in Nani Franc Matjašič, člana Footgolf Sport Cluba M, sta konec tedna v Ljubljani prepričljivo osvojila naslov najboljšega v državi.

Šuntner je že tretjič zapored zmagal v kategoriji moški+45, v sezoni pa je šestkrat stal na stopničkah. Matjašič pa je v kategoriji moški+55 zbral deset nastopov na stopničkah in suvereno osvojil naslov pokalnega prvaka ter potrdil tudi naslov državnega prvaka – kar je dvojna krona za najboljšega footgolfista!

Odlično se je odrezal tudi Dejan Kvas, ki je pristal med top 10 igralci. Člani Footgolf Sport Cluba M s sedežem na Zgornji Polskavi so s tem postali najuspešnejši slovenski klub sezone 2025. (Foto: Footgolf Zveza Slovenije)

