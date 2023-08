Zgodovinski dogodek: cerkveni zvon po 308 letih zapustil zvonik konjiške cerkve sv. Jurija

V Slovenskih Konjicah smo zjutraj prisostvovali zgodovinskemu dogodku: iz zvonika cerkve sv. Jurija so spustili cerkveni zvon, saj ga bodo obnovili.

Cerkveni zvon iz leta 1715 je po 308 letih tako prvič ‘zapustil’ svoj dom, zvonik cerkve sv. Jurija v Slovenskih Konjicah. Z 62 metrov visokega zvonika so poldrugo tono težak zvon na tla spustili s pomočjo posebnega dvigala. Poglejte VIDEO na Facebook strani lokalnega časopisa NOVICE.

Konjičanom bodo znova peli štirje

Historični zvon bodo odpeljali v avstrijski Innsbruck. Zvon bodo tam temeljito obnovili in obenem vlili še novi zvon, da bodo Konjičanom znova peli štirje zvonovi.

Dva zvonova iz leta 1984, ki sta v dobrem stanju, bosta medtem zvonila še naprej. Z izjemo nekaj zadnjih tednov, ko bodo zvonove uglaševali.

Konjiški arhidiakon Jože Vogrin je povedal, da so z jutranjim podvigom začeli načrtovano obnovo notranjosti cerkvenega zvonika. “Sledi obnova stopnišč, uredili bomo nove podeste, utrdili in zamenjali tramove,” je napovedal. Predvideva, da bodo dela končana v zimskih mesecih prihodnjega leta. Na Jurijevo nedeljo načrtujejo slovesen blagoslov zvonov.

Ker gre za visok finančni zalogaj, pri zbiranju denarja za obnovo še naprej računajo tudi na pomoč faranov.

(N. K., Foto: Matej Nareks in Nina Krobat)

1 od 12

Preberite tudi: