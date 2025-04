Zgodovinska nogometna tekma: Celjani parirali Firenčanom

Osmouvrščena ekipa iz Serie A je premagala Celjane, ki pa so bili izjemno borbeni in so pripravili veliko presenečenj. Stadion Z’dežele pa je na četrtkovi tekmi gostil 12.512 navijačev. Za varnost je skrbela okrepljena policijska ekipa tudi iz zraka in s konjenico.

Četrtkov večer je bil rezerviran za nogomet. NK Celje je s prebojem v četrtfinale konferenčne lige presegel lokalne okvire. Na tekmi s Fiorentino je Celje izgubilo z 1:2 (za Celjane je bil z 11-metrovko uspešen Logan Delaurier-Chaubet), optimizem pa daje aktiven rezultat pred povratno tekmo, ki bo jutri, 17. aprila, v Firencah.

Nekateri so že odpotovali, drugi bodo ob štirih zjutraj

Najzgodnejši navijači bodo na pot odšli že danes, organiziran prevoz za navijače je ponudil tudi klub z odhodom jutri ob 4. uri zjutraj.

Italijani so na zelenico stopili v prepričanju, da Celjani sodijo v ‘skupino C,’ a jutri jih gotovo ne bodo več podcenjevali. Po prepričanju mnogih strokovnih komentatorjev lahko Celjani na italijansko zelenico stopijo z dvignjenimi glavami, saj so pokazali visoko kakovost igre – o tem več na športnih straneh aktualnega Celjana. Na kratko pa tudi na našem portalu.

Evropska nogometna evforija se je odražala tudi v zanimanju med navijači. Stadion Z’dežele je bil prvič razprodan do skoraj zadnjega sedeža, tekmo si je namreč ogledalo 12.512 gledalcev (pričakovali so jih sicer okoli 12.700). Na posebni VIP tribuni smo videli tudi predsednika Uefe, Aleksandra Čeferina. Več o dogajanju na tekmi pa lahko prav tako preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas od danes čaka na prodajnih mestih.