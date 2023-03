Leo klub Mavrica Celje je organiziral prav posebno praznovanje dneva žensk. Članice tega ženskega dobrodelnega klub so namreč v dvorani Celjskega mladinskega centra organizirale ženski dan Ženske ženskam.

Dogodek se je začel z dražbo ročno izdelanih predmetov, nadaljeval pa z debato z uspešnimi ženskami, lastnicami svojih podjetij, Heleno Šianec, ki s poslovno partnerko vodi podjetje Korak psihoterapija, Tanjo Kocman, ki jo poznamo kot voditeljico in stand up komičarko, ter Tjašo Hrovat Steklasa, pevko, ki s svojim možem prepeva v duetu Uroš in Tjaša.

Gostje so v ženskem krogu spregovorile o svojih začetkih in grajenju kariere, o ovirah, ki so jim bile na pot postavljene tudi zato, ker so ženske, ter vsem zbranim svetovale, kako naj se svojega posla, če bodo želele, lotijo same. Opozorile so, da je potrebno sprejeti pomoč, kjerkoli jo dobiš, in hkrati poskrbeti za ljudi, s katerimi delaš. Obenem so tudi poudarile, naj se bodoče mlade podjetnice ‘ne vržejo kar v prepad’, ampak temeljito premislijo o svojih nadaljnjih korakih, ki jih bodo vodili do uspeha.

Kako so z dogodkom zadovoljni organizatorji, pa preberite v aktualnem Celjanu. (MH)