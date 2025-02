Ženske v znanosti

V Tehnoparku je minuli teden potekala okrogla miza z naslovom: “Izzivi znanstvenic v Sloveniji”.

Le-ta je osvetlila izzive in dosežke znanstvenic v Sloveniji na področju STEAM – znanost, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika, ter ponudila razpravo o pomenu enakosti spolov v izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in zaposlovanju. Na podlagi osebnih zgodb in izkušenj udeleženk okrogle mize so na le-tej tako odprli ključna vprašanja, ki so pomembna za razvoj vključujoče znanstvene skupnosti.

Na okrgli mizi so sodelovale Barbara Kramar, Celjanka, inženirka v farmacevtskem podjetju Novartis, študentka doktorskega študija Biomedicine, AmCham Top potencial leta 2023; Brina Škoda, Celjanka, nominiranka za Inženirko leta 2024 in vodja produktnih oblikovalcev v podjetju Loftware; Eva Vidmar, programerka v podjetju Be-Terna in soustanoviteljica Kluba Ada; Neža Đukić, strokovnjakinja za uporabniške vmesnike in optimizacijo procesov in aktivna članica Kluba Ada ter dr. Borka Jerman Blažič, pionirka slovenskega interneta in prejemnica Častnega znaka svobode Republike Slovenije. (MH)