Ženske še vedno manj plačane

Mednarodni dan žensk smo obeležili preteklo soboto, mi pa smo ob tem preverili utrip v poslovnem svetu in pogledali, kakšna je povprečna Slovenka.

Kaj pravijo podatki Statističnega urada RS? Povprečna Slovenka je Marija, stara 45,7 leta, visoka 165,4 centimetra, težka 68,7 kilograma, zadovoljstvo s svojim življenjem na lestvici od 0 do 10 v povprečju ocenjuje na 7,7. Poročenih Slovenk je 41,5 odstotka. Lani rojene deklice bodo v povprečju živele 84,7 leta.

Na začetku lanskega leta je imela Slovenija 2.123.949 prebivalcev, od tega je bilo 49,7 odstotka žensk. V Evropski uniji so le še tri države, v katerih je prebivalo več moških kot žensk: Malta, Švedska in Luksemburg. Število novorojenih otrok upada, med prebivalkami, starimi 15 let ali več, je bilo leta 2021 več kot tri četrtine mater, od tega jih je več kot polovica rodilo po dva otroka. Delež žensk je največji, kar 97-odstoten, med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok. Plačna vrzel med spoloma je oktobra 2023 obsegala 5,7 odstotka, kar pomeni, da je bila povprečna mesečna bruto plača žensk za toliko nižja od plače moških.

Na začetku potrebnega več dokazovanja

Od številk smo se želeli preseliti še v realno življenje posameznic. K pogovoru smo povabili nekaj Celjank na vodilnih položajih. Nobena od njih, na srečo, ni bila nikoli deležna šikaniranja. Kaj vse so povedale Mag. Alenka Obrul, direktorica Zdravstvenega doma Celje, Andreja Erjavec, direktorica Tehnoparka Celje, Breda Obrez Preskar, direktorica ZPO Celje in Darja Lesjak, center menedžerka Citycentra Celje, pa preverite v aktualnem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.