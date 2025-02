Zelenjavna enolončnica s klobaso

Sestavine za 6 oseb:

malo olivnega olja in malo masla

2 čebuli

4 stroke česna

2 korenčka

2 krompirja

1 pastinak ali koren peteršilja

četrtina manjše glave zelja

2 žlici paradižnikove mezge

žlička mlete sladke paprike

3 lovorjeve liste

2 kranjski klobasi

sol in poper

malo svežega peteršilja

Priprava:

1. korak:

Čebulo in česen sesekljamo, korenček, pastinak in krompir narežemo na manjše kocke, zelje narežemo na drobno.

2. korak:

V večjem loncu segrejemo mešanico olja in masla in na maščobi posteklenimo čebulo, nato

dodamo česen in pražimo še minutko. Dodamo korenje, krompir, pastinak in zelje, solimo in popramo ter pražimo približno 8 minut, da zelenjava rahlo karamelizira. Vmes večkrat

premešamo.

3. korak:

V zelenjavo vmešamo paradižnikovo mezgo in mleto papriko, dodamo lovorjeve liste in na

kolobarje narezane klobase, premešamo in zalijemo s približno litrom vode, da je vsa zelenjava pokrita. Enolončnica naj počasi vre približno 45 minut, dokler zelenjava ni mehka. Na koncu vmešamo še malo nasekljanega svežega peteršilja.

1 od 1

S takšno enolončnico je kar nekaj dela, vendar se splača, saj je zelo okusna pa tudi zdrava.

Postrežemo jo z rezino kruha.