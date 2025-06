Že drugo leto pokal v Makole

Ekipa četrtošolcev iz OŠ Anice Černejeve Makole je že drugo leto zapored osvojila prvo mesto na finalu Otroške varnostne olimpijade.

V ponedeljek, 12. maja 2025, je v športnem parku Starše potekalo četrto predtekmovanje 17. Otroške varnostne olimpijade. Sodelovalo je 19 ekip četrtošolcev z območja policijskih postaj Rače in Slovenska Bistrica. Ekipa Osnovne šole Anice Černejeve Makole je osvojila prvo mesto in si s tem priborila vstopnico za veliki finale, ki je potekal 22. maja v Kidričevem.

Finalnega tekmovanja se je udeležilo več kot 200 otrok, razporejenih v 20 ekip. Konkurenca je bila zelo močna, saj so se v zaključni del uvrstile le najuspešnejše ekipe iz šestih predtekmovanj.

Učenci so se pomerili v štirih različnih igrah, ki so zahtevale veliko znanja in spretnosti s področja varnosti. Poleg pripravljenosti in znanja je bilo za vrhunski rezultat pomembno tudi nekaj sreče ter ekipni duh – in prav tega ekipi OŠ Anice Černejeve Makole ni zmanjkalo. Kljub zahtevnim izzivom in močni konkurenci so učenci že drugo leto zapored dosegli izjemen uspeh in osvojili prvo mesto na finalnem tekmovanju!

1 od 5

Zmagovalno ekipo so sestavljali: Marko Bajetić Stojnšek, Lana Kovačič, Lina Nosan, Živa Podjavoršek Gornik, Kiara Bahtijaraj, Jošt Planinšek, Izabela Babšek, Mitja Sagadin, Tajda Kores in Ana Krivec.

»Na učence sem izjemno ponosna – ne le zaradi odličnega rezultata, temveč predvsem zaradi njihovega sodelovanja, medsebojne pomoči in iskrene spodbude. Na tekmovanju so stkali tudi nova prijateljstva z vrstniki iz drugih šol. Najpomembneje pa je, da bodo znanje s področja varnosti, ki so ga pridobili, lahko koristno uporabili tudi v vsakdanjem življenju,« je ob koncu povedala mentorica Jasmina Železnik.

Iskrene čestitke ekipi!