Združenje občin Slovenija poziva vlado k spremembam na področju naravnih nesreč

Združenje občin Slovenije je pozvalo Ministrstvo za naravne vire in prostor k spremembam na področju naravnih nesreč. Te so zaradi podnebnih sprememb vse pogostejše. Zato je treba prilagoditi tudi sistem – in to na način, da se bo ta lahko odzval tudi na lokalne ali regijske naravne nesreče.

Neurja s točo, plazovi in druge ujme so letos povzročili ogromno škodo v Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Oplotnici, Makolah, Poljčanah, Šmarju pri Jelšah ter v številnih drugih občinah. Gre za škodo tako na kmetijskih površinah, javni infrastrukturi, gospodarskih in stanovanjskih objektih. Občine upajo na pomoč države, vendar je ta zaradi togosti sedanjega sistema negotova.

Na Združenju občin Slovenije poudarjajo, da bi država morala občinam v takih primerih nujno pomagati. Obenem pa tudi odpraviti administrativna bremena – da bi občine čim prej prišle do sredstev za sanacije.

