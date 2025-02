Zdrobova sladica

Potrebujemo:

1 l mleka

180 g sladkorja

1 ščepec soli

150 g pšeničnega zdroba

50 g masla

1 vanilijev sladkor

mleko za piškote

sladka smetana

V mleko stresemo sladkor in segrevamo. V vroče mleko vsujemo pšenični zdrob in dodamo ščepec soli. Mešamo in kuhamo toliko časa, da se se zmes zgosti. Odstavimo in primešamo maslo in vanilijev sladkor. Vzamemo pekač ali kakšno drugo posodo in vanjo najprej zložimo plast piškotov namočenih v mleku ter eno tretjino kuhanega zdrobove zmesi. Dvakrat ponovimo in zadnjo plast pšeničnega zdroba po vrhu lepo pogladimo, nato pa pekač pokrijemo s prozorno živilsko folijo in ga za približno 3 ure postavimo na hladno, da se piškoti lepo zmehčajo, krema iz pšeničnega zdroba pa strdi.

Ko je sladica pripravljena jo narežemo na kose, ki jih postrežemo s sladko smetano.