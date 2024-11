Zdravstveni dom Slovenska Bistrica del dejavnosti že seli v novo stavbo

Iztekel se je rok za prijavo na razpis za novega direktorja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Po naših informacijah je prispelo več prijav, predvidoma še v tem tednu naj bi se sestal svet zavoda, ki bo odločal o izboru.

Se je pa v teh dneh začela selitev Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica v novozgrajeni objekt. V njem so pridobili dobrih 2 tisoč kvadratnih metrov površin, predvsem za reševalno službo, NMP, patronažo, otroške in zobozdravstvene ambulante ter drugo.

Selitev bo potekala nekaj tednov, pravi Peter Vuković, vršilec dolžnosti direktorja. »S selitvijo smo začeli prejšnji teden in poteka postopno, saj je potrebno prestaviti informacijski, računalniški sistem, del pohištva in opreme … Predvidevamo, da bo to trajalo še naslednje tri tedne. Trenutno se je že preselil del pediatrije in šolski dispanzer. V fazi selitve je tudi reševalna postaja oz. urgenca. Naslednji teden selimo zobne ambulante in nato še patronažo in ostalo.« (B. Petelinšek)