Zdraviliški park v Laškem je dobil novo podobo. Prenova je nastala v sodelovanju Občine Laško, družbe Thermana Laško ter ob podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport z evropskimi sredstvi.

Skupna vrednost investicije znaša 781.415 evrov. Razliko med črpanimi nepovratnimi sredstvi v višini 317.044 evrov in neupravičenimi deli investicije v znesku 464.371 evrov (davek na dodano vrednost, obnova meteorne kanalizacije in glavnega vodovoda skozi park ter ureditev sanitarnega vozlišča) v letih 2024 in 2025 krije občinski proračun. Dobrih 100.000 evrov pa je za prenovo iz lastnih sredstev prispevala družba Thermana, d. d., ki je v celoti financirala novo urbano opremo parka, interni vodovod in interne elektroinštalacije.

Kaj vse so obnovili?

V sklopu obnove so uredili parkovne površine in sprehajalne poti, poskrbeli za novo urbano opremo in razsvetljavo, dopolnili zasaditev in vzpostavili dve multimedijski središči na temo dobrega počutja.

Posebnost prenovljenega parka je tudi nov turistični produkt Digitalni detox. Ta obiskovalce in sprehajalce vabi, da za trenutek ugasnejo telefon, se odklopijo od digitalnega sveta in ponovno povežejo z naravo. Doživetje poteka v znamenju vode, kamna, drevesa, zraka in sonca, obiskovalci pa lahko samostojno ali v družbi raziskujejo čuječnostne točke parka.

Izšla tudi priložnostna znamka

V sklopu slavnostne otvoritve prenovljenega parka je bila predstavljena tudi priložnostna poštna znamka, ki je izšla ob 200-letnici pivovarstva v Laškem. Znamka simbolno počasti dolgoletno pivovarsko tradicijo ter hkrati opozarja, da je prihodnost Laškega v prepletanju zgodovine in sodobnih doživetij. (MH, Foto Boris Vrabec)