Zavitek s češnjami

Potrebujemo:

100 g moke

olje

sol

0,5 kg svežih češenj

100 g skute

50 g sladkorja

30 g masla

0,5 dcl kisle smetane

2 žlici krušnih drobtin

1 jajce

pol nastrgane limonine lupine

ščep mletega cimeta

Iz moke, soli, žlice olja in vode zamesimo gladko testo. Pustimo počivati pol ure. Medtem pripravimo nadev. Češnje operemo, po želji razkoščičimo. V skledi čim bolj gladko zmešamo skuto, smetano, sladkor in jajca.

Drobtine prepražimo na stopljenem maslu. Testo razvlečemo in premažemo z drobtinami, po teh enakomerno razporedimo skuto. Potresemo s češnjami, ki smo jih zmešali s cimetom in limonino lupino. Češnje rahlo pritisnemo v skutni nadev. Testo zvijemo in damo v pomaščen pekač.

Pečemo na 180 stopinj približno pol ure. Nekaj minut pred koncem premažemo z maslom ali oljem.