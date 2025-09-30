Zaupni telefon Samarijan vabi prostovoljce

Društvo Zaupni telefon Samarijan vabi nove prostovoljce, ki bi želeli pomagati ljudem v stiski. Oktobra v Mariboru začenjajo z usposabljanjem, prijave pa še zbirajo.

Že 29 let v društvu zagotavljajo brezplačno, 24-urno pomoč ljudem, ki se znajdejo v stiski. Njihovi prostovoljci s poslušanjem in razumevanjem omogočajo, da posamezniki svoje skrbi in bolečine zaupajo nekomu na drugi strani.

Koga vabijo k sodelovanju?

Za prostovoljsko delo posebna predznanja niso potrebna. Pomemben je predvsem čut za sočloveka – pripravljenost prisluhniti, razumeti in nuditi oporo v težkih trenutkih. »Mi smo velik telefon, imamo okrog 180 prostovoljcev, zato vedno znova potrebujemo nove, ki bi jih takšno delo zanimalo. To je zanimivo in odgovorno poslanstvo, ki prostovoljcem prinaša osebno zadovoljstvo, rast in bogat vpogled v človeka in življenje. Nekateri z nami ostanejo desetletja – 30, 20, 15 let …,« poudarja strokovna vodja društva Tatjana Vertačnik.

Prijave sprejemajo do 3. oktobra 2025 preko telefona 01 23 91 673 ali maila samarijan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon-samarijan.si.